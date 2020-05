FGV: IPC-S cai 0,34% na 1ª quadrissemana de maio, ante queda de 0,18% em abril

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) ampliou a tendência de queda na primeira quadrissemana de maio e teve deflação de 0,34%, informou nesta sexta-feira (8) a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador ficou 0,16 ponto porcentual abaixo da taxa registrada no fechamento de abril, quando houve recuo de 0,18%.

Seis das oito classes de despesa componentes do índice registraram desaceleração nas taxas. A maior contribuição partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação, que cedeu 1,47%, ante queda de 0,9% em abril, puxado pelo comportamento da passagem aérea (-6,03% para -11,8%).

Também houve decréscimo nas taxas de Transportes (-2,02% para -2,26%), com aceleração da queda da gasolina (-6,76% para -7,89%); Alimentação (1,10% para 0,94%), com laticínios (2,98% para 2,27%); Habitação (0,13% para 0,01%), puxada por taxa de água e esgoto residencial (0,93% para 0,59%); Despesas Diversas (0,35% para 0,27%), com alimentos para animais domésticos (2,11% para 0,99%); e Saúde e Cuidados Pessoais (0,35% para 0,30%), devido ao comportamento de medicamentos em geral (0,25% para 0,11%).

Apenas o grupo Vestuário (-0,32% para -0,27%) teve aceleração na primeira semana de maio, puxado pelo item acessórios do vestuário (-0,05% para 0,20%). O grupo Comunicação repetiu a taxa de 0,04% observada na última apuração, com pressão para cima da mensalidade para internet (0,13% para 0,25%) e para baixo da tarifa de telefone residencial (0,18% para 0,08%).