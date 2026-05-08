TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

FGV: IPC-S arrefece a 0,75% na 1ª quadrissemana de maio, após aceleração de 0,88% em abril

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 09:09:00 Editado em 08.05.2026, 09:19:42
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas arrefeceu a 0,75% na primeira quadrissemana de maio, após aceleração de 0,90% na terceira quadrissemana e alta de 0,88% no fim de abril. O índice acumula agora alta de 4,26% nos últimos 12 meses.

Houve moderação em cinco dos oito grupos que compõem o IPC-S nesta leitura: Saúde e Cuidados Pessoais (1,33% para 1,08%), Transportes (1,47% para 0,63%), Educação, Leitura e Recreação (0,32% para 0,31%), Despesas Diversas (0,10% para 0,07%) e Vestuário (0,02% para -0,01%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em contrapartida, ganharam força: Alimentação (1,19% para 1,40%) e Habitação (0,46% para 0,59%).

Já o grupo Comunicação repetiu taxa de variação nula do fim de abril

Influências

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As maiores influências que puxaram o índice para baixo partiram de café em pó (-1,33% para -2,01%), maçã (-3,56% para -3,86%), transporte por aplicativo (-0,28% para -3,30%), hotel (-1,26% para -1,28%) e etanol (1,21% para -0,91%).

Na outra ponta, puxaram o índice para cima leite tipo longa vida (15,68% para 15,16%), gasolina (3,84% para 1,46%), perfume (6,45% para 6,08%), tarifa de eletricidade residencial (0,71% para 1,08%) e gás de bujão (2,34% para 2,68%).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
1ª QUADRISSEMANA FGV IPC-S Maio
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV