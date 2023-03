FGV: IPC-S acelera em 6 das 7 capitais pesquisadas na 3ª quadrissemana de março

Daniel Tozzi Mendes (via Agência Estado)

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) registrou aceleração em seis das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de março, na comparação com a segunda leitura do mês, informou na manhã desta sexta-feira, 24, a Fundação Getulio Vargas (FGV). No período avaliado, o índice cheio avançou de 0,61% para 0,71%.

A aceleração mais significativa entre as capitais foi registrada em Brasília (0,67% para 0,91%). Também registraram acréscimo nas taxas de variação Belo Horizonte (0,72% para 0,95%); Porto Alegre (1,06% para 1,21%); Rio de Janeiro (0,32% para 0,42%); São Paulo (0,53% para 0,56%) e Salvador (0,34% para 0,34% para 0,35%). Em contrapartida, o índice desacelerou em Recife (0,43% para 0,36%).