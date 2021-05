FGV: IPC-S acelera em 6 das 7 capitais pesquisadas na 1ª quadrissemana de maio

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em seis das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de maio, na comparação com o fechamento de abril, informou nesta terça-feira, 11, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O IPC-S da primeira quadrissemana de maio acelerou a 0,33%, após 0,23% em abril. A alta acumulada nos 12 meses até maio é de 7,47%, maior do que o avanço de 6,54% ocorrido no período até abril.

Um arrefecimento no IPC-S Capitais foi registrado apenas no Rio de Janeiro, onde o índice saiu de 0,34% para 0,27% entre o fechamento de abril e a primeira quadrissemana de maio. Já Belo Horizonte (0,30% para 0,43%), Brasília (0,11% para 0,30%), Porto Alegre (0,25% para 0,42%), Recife (0,33% para 0,41%), Salvador (0,15% para 0,27%) e São Paulo (0,18% para 0,28%) apresentaram aceleração da inflação na primeira leitura do mês.