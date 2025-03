FGV: IPC-S acelera a 1,03% na 3ª quadrissemana de fevereiro, após alta de 0,77% na 2ª prévia

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Anna Scabello (via Agência Estado)

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou a 1,03% na terceira quadrissemana de fevereiro, após registrar alta de 0,77% no período anterior. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 24, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumula em 12 meses avanço de 3,88%.

Nesta leitura, quatro das oito classes de despesas aceleraram em relação à quadrissemana anterior: Habitação (0,66% para 1,87%), Despesas Diversas (0,78% para 1,16%), Vestuário (-0,37% para -0,03%) e Transportes (1,36% para 1,41%).

Houve, por outro lado, desaceleração em Educação, Leitura e Recreação (0,53% para 0,25%), Comunicação (0,18% para 0,11%), Alimentação (0,99% para 0,96%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,50% para 0,47%).

Influências

As maiores influências individuais que puxaram o índice para cima nesta leitura do IPC-S partiram de tarifa de eletricidade residencial (0,41% para 7,63%); gasolina (1,84% para 2,56%); curso de ensino superior (5,53% para 5,40%); curso de ensino fundamental (5,92% para 5,64%) e condomínio residencial (1,75% para 2,53%).

Na outra ponta, puxaram o índice para baixo passagem aérea (-15,46% para -16,53%); batata inglesa (-16,81% para -14,12%); cinema (-5,65% para -4,89%); arroz (-1,35% para -2,07%) e móveis para residência (0,28% para -1%).