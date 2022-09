FGV: IPA-M Agro cai 0,29% na 1ª prévia do mês; IPA-M industrial cede 1,31%

(via Agência Estado)

Os preços ao produtor agropecuário caíram 0,29% na primeira prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de setembro, após alta de 0,32% na mesma leitura de agosto, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda, 12. Os preços industriais tiveram deflação de 1,31%, após queda de 1,32% no mês anterior.

Nas aberturas do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) por estágios de processamento, a FGV registrou desaceleração de bens finais (-0,27% para -0,91%) e bens intermediários (-0,11% para -0,56%). Os resultados foram puxados pelos subgrupos de alimentos processados (-0,30% para -1,55%) e combustíveis e lubrificantes para produção (0,04% para -2,89%), respectivamente.

As matérias-primas brutas moderaram o ritmo de deflação (-2,22% para -1,62%), puxadas pela aceleração de minério de ferro (-13,69% para -8,18%), milho em grão (-3,52% para 1,46%) e algodão em caroço (-4,91% para 5,47%). Limitaram o avanço do grupo leite in natura (11,05% para 2,14%), cana-de-açúcar (0,96% para -4,21%) e bovinos (-0,94% para -2,93%).

Influências

As maiores pressões para baixo sobre o IPA-M na primeira prévia de setembro partiram de óleo diesel (0,0% para -4,64%)e gasolina automotiva (-5,78% para 5,07%), além do minério de ferro, cana-de-açúcar e bovinos.

Em contrapartida, celulose (4,87% para 11,07%) e açúcar VHP (-3,55% para 5,80%), além de milho em grão, leite in natura e algodão em caroço, puxaram o índice para cima.