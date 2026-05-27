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ECONOMIA

FGV: Índice de Confiança da indústria sobe 1,1 ponto em maio, a 97,1 pontos

Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 08:43:00 Editado em 27.05.2026, 08:53:35
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O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV Ibre subiu 1,1 ponto em maio em comparação a abril, para 97,1 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 0,1 ponto, para 96,6 pontos.

"Nas avaliações sobre o presente, notam-se sinais de melhora no nível da demanda e de normalização dos estoques após um mês dos primeiros impactos dos conflitos no Oriente Médio na maioria dos setores. Mas, enquanto persistirem as tensões no Oriente Médio, a indústria brasileira seguirá sensível ao preço do petróleo. Esse cenário externo dificulta a flexibilização da política monetária, importante para a atividade industrial", comenta Stéfano Pacini, economista do FGV Ibre.

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No detalhamento dos componentes do índice, o Índice de Situação Atual (ISA) avançou 2,2 pontos, para 98,7 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) subiu 0,1 ponto, para 95,6 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (Nuci) caiu 0,4 ponto porcentual em maio, para 82,8%.

A edição de maio de 2026 coletou informações entre os dias 1º e 22 deste mês. A próxima divulgação da Sondagem da Indústria ocorrerá em 26 de junho de 2026.

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