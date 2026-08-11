FGV: IGP-M sobe 0,26% na 1ª prévia de agosto, após queda de 0,39% na mesma leitura de julho

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou alta de 0,26% na primeira prévia de agosto, conforme divulgou a Fundação Getulio Vargas nesta terça-feira, 11. Na primeira prévia de julho, o indicador havia registrado queda de 0,39%.

O movimento foi sustentado pelo avanço do Índice de Preços ao Produtor Amplo (-0,66% para 0,28%). Houve, por outro lado, perda de força do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) nesta leitura, de 0,01% em julho para recuo de 0,09% em agosto.

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O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) acelerou a 0,75% na primeira prévia de agosto, após alta de 0,69% na leitura anterior.