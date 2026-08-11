Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

FGV: IGP-M sobe 0,26% na 1ª prévia de agosto, após queda de 0,39% na mesma leitura de julho

Escrito por Gabriela Jucá (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou alta de 0,26% na primeira prévia de agosto, conforme divulgou a Fundação Getulio Vargas nesta terça-feira, 11. Na primeira prévia de julho, o indicador havia registrado queda de 0,39%.

O movimento foi sustentado pelo avanço do Índice de Preços ao Produtor Amplo (-0,66% para 0,28%). Houve, por outro lado, perda de força do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) nesta leitura, de 0,01% em julho para recuo de 0,09% em agosto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) acelerou a 0,75% na primeira prévia de agosto, após alta de 0,69% na leitura anterior.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
1ª prévia agosto FGV IGP-M
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV