FGV: IGP-M recua 0,49% na 1ª prévia de fevereiro, após subir 0,28% em igual leitura de janeiro

Escrito por Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em 10.02.2026, 08:36:00 Editado em 10.02.2026, 08:45:29
O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) recuou 0,49% na primeira prévia de fevereiro, após subir 0,28% em igual leitura de janeiro. Os números foram divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 10. Houve queda de 0,88% no Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), mais do que compensando a alta de 0,30% da primeira prévia de janeiro. Houve, em contrapartida, aceleração do Índice de Preços ao Consumidor (0,21% para 0,39%) e no Índice Nacional de Custo da Construção (0,27% para 0,51%).

