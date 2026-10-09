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FGV: IGP-M desacelera a 0,58% na 1ª prévia de outubro, após 0,93% na mesma leitura de setembro

Escrito por Gabriela Jucá (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desacelerou a 0,58% na primeira prévia de outubro, conforme divulgou a Fundação Getulio Vargas nesta sexta-feira, 9. Na primeira prévia de setembro, o indicador registrou alta de 0,93%.

O movimento foi sustentado pelo alívio do Índice de Preços ao Produtor Amplo (1,26% para 0,67%). Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) arrefeceu marginalmente, de 0,35% em setembro para 0,34% em outubro.

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Houve, por outro lado, ganho de força no Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) nesta leitura, de 0,09% em setembro para 0,38% nesta leitura.

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1ª prévia FGV IGP-M OUTUBRO
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