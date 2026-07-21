FGV: IGP-M cai 1,11% na 2ª prévia de julho, após queda de 0,42% na mesma leitura de junho

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou recuou de 1,11% na segunda prévia de julho, após deflação de 0,42% em igual leitura de junho, divulgou nesta terça-feira, 21, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na primeira prévia de junho, o indicador havia registrado queda de 0,39%.

O resultado desta leitura foi sustentado pelo declínio do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) que passou de queda de 0,84% em maio para deflação de 1,72% em junho.

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A segunda prévia do mês também registrou desaceleração no ritmo de alta do Índice Nacional de Custo da Construção (0,91% para 0,66%) e do Índice de Preços ao Consumidor (0,40% para 0,12%).