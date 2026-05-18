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FGV: IGP-10 de maio sobe 0,89% ante alta de 2,94% em abril

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 08:32:00 Editado em 18.05.2026, 08:44:34
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O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-10) subiu 0,89% em maio, após alta de 2,94% em abril, divulgou nesta segunda-feira, 18, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O avanço da inflação em abril foi decorrente de reflexos diretos e indiretos da guerra dos Estados Unidos e Israel no Irã, apontou a FGV.

O resultado ficou abaixo da mediana de 1,11% encontrada em pesquisa feita pelo Projeções Broadcast, cujo intervalo ia de 0,41% e 2,08%. O IGP-10 acumulou alta de 3,48% no ano e aumento de 1,46% em 12 meses.

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Entre os componentes do IGP-10, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-10) avançou 0,95% em maio, ante aumento de 3,81% em abril. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) subiu 0,68% em maio, depois de expansão de 0,88% em abril. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) avançou 0,86% em maio, ante elevação de 0,88% em abril.

O período de coleta de preços para o índice de maio foi de 11 de abri a 10 de maio.

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