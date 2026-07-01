Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

FGV: Confiança Empresarial sobe 1,1 ponto em junho, para 92,7 pontos; maior nível desde maio/25

Escrito por Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em 01.07.2026, 09:09:00 Editado em 01.07.2026, 09:49:14
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) subiu 1,1 ponto em junho ante maio, para 92,7 pontos, informou nesta quarta-feira, 1, a Fundação Getulio Vargas (FGV). É o maior nível desde maio de 2025, quando atingiu 94,5 pontos na ocasião. Em médias móveis trimestrais, o índice retorna a uma tendência ascendente, com alta de 0,1 ponto, após dois meses em queda, e avançando pelo segundo mês consecutivo, fechando junho acima do nível de fevereiro passado.

Em junho, a confiança avançou na Indústria, Serviços e Comércio. A maior alta foi registrada na Indústria, que subiu 3,0 pontos, para 100,1 pontos. Em sentido oposto, a Construção recuou 0,9 ponto no mês, para 91,7 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Parte desse movimento pode estar associada à distensão do conflito no Oriente Médio e à acomodação dos preços do petróleo, que aliviaram a incerteza externa", diz em nota o pesquisador do FGV IBRE, Aloisio Campelo Jr.

Ainda assim, à exceção do setor industrial, os níveis de confiança permanecem historicamente baixos, compatíveis com um ritmo apenas moderado de atividade econômica.

"O cenário continua sendo limitado pelos elevados juros e comprometimento de renda das famílias com o pagamento de dívidas. A consolidação da recuperação da confiança nos próximos meses dependerá tanto da continuidade desse alívio no cenário externo quanto da evolução das condições econômicas domésticas", avalia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O cálculo leva em conta os pesos proporcionais à participação na economia dos setores investigados, com base em informações extraídas das pesquisas estruturais anuais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a FGV, o objetivo é que o ICE permita uma avaliação mais consistente sobre o ritmo da atividade econômica.

Em junho, o Índice da Situação Atual Empresarial (ISA-E) avançou 1,1 ponto, para 94,4 pontos, o maior nível desde maio de 2025 (96,2 pontos) e o Índice de Expectativas Empresariais (IEE), por sua vez, subiu 1,2 ponto no mês, alcançando 91,1 pontos. Com esse resultado, o indicador interrompe a tendência de queda iniciada em março. Ainda assim, explica Campelo Jr., a alta não é suficiente para indicar a retomada da trajetória de recuperação iniciada em setembro de 2025, quando o índice registrava 83,7 pontos, e interrompida com a deflagração da Guerra no Oriente Médio.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
FGV ICE junho
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV