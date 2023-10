FGV: Confiança da Construção cai 1,8 ponto em outubro, a 96,3 pontos, após três altas seguidas

O Índice de Confiança da Construção (ICST) caiu 1,8 ponto em outubro, a 96,3 pontos, após três meses consecutivos de altas. Em médias móveis trimestrais, o ICST avançou 0,4 ponto. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, 26, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

continua após publicidade

"A queda na confiança de outubro foi a maior desde novembro do ano passado, devolvendo assim parte da melhora dos últimos meses", observou, em nota, a coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV, Ana Maria Castelo. Ela afirma que o maior pessimismo foi disseminado por quase todos os segmentos, e destaca o aumento expressivo das assinalações que apontam a carteira de contratos abaixo do normal na infraestrutura no mês. "Cenário que os projetos do PAC podem reverter."

Castelo frisa que a piora da confiança pode ser um revés pontual, "resultado de dificuldades com os negócios em um contexto de mão de obra mais cara e difícil ou refletir um ritmo aquém do esperado dos novos negócios". Nos próximos meses, emenda, será possível confirmar se houve, de fato, essa inflexão do ciclo.

continua após publicidade

Nas aberturas de outubro, o Índice de Situação Atual (ISA-CST) recuou 1,9 ponto, para 94,6 pontos. Houve recuo do indicador de situação atual dos negócios; de 0,9 ponto, para 93,8 pontos; e do indicador de volume de carteira de contrato; de 2,8 pontos, para 95,4 pontos.

Já o Índice de Expectativas (IE-CST) recuou 1,6 ponto, para 98,2 pontos. Houve queda de 3,7 pontos do indicador de demanda prevista nos próximos três meses, para 98,8 pontos. O indicador de tendência dos negócios nos próximos seis meses, porém, subiu 0,5 ponto, alcançando 97,6 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade (Nuci) da Construção caiu 0,1 ponto porcentual, para 79,3%. O Nuci da Mão de também caiu 0,1 ponto, para 80,6%, e o Nuci de Máquinas e Equipamentos recuou 0,4 ponto, para 72,6%.