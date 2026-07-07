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FGV: aluguel residencial sobe 0,10% em junho, após alta de 0,33% em maio

Escrito por Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em 07.07.2026, 08:24:00 Editado em 07.07.2026, 08:28:37
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Os aluguéis residenciais aumentaram 0,10% em junho, após terem subido 0,33% em maio. Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) nesta terça-feira, 7.

O índice acumulou uma alta de 4,46% nos 12 meses até junho, ante um avanço de 5,42% nos 12 meses encerrados em maio.

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O resultado mensal mais moderado do que o observado em maio reflete, principalmente, o recuo mensal dos aluguéis em São Paulo, mercado de maior peso na composição do índice.

"Mesmo com a manutenção de reajustes positivos nas demais capitais pesquisadas, o movimento localizado foi suficiente para conter o resultado agregado e interromper a trajetória de aceleração observada em maio. O patamar ainda restritivo da taxa de juros segue limitando a capacidade de repasse por parte dos locadores, ao mesmo tempo em que a moderação do IPCA e do IGP-M reduz o piso dos aumentos", avaliou o economista Matheus Dias, do Ibre/FGV, em nota oficial.

O IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis. Até então, a FGV coletava informações de anúncios de imóveis residenciais para locação, e não os valores efetivamente negociados.

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Quanto aos resultados das quatro capitais que integram o índice da FGV, o aluguel residencial em São Paulo passou de um aumento de 0,22% em maio para recuo de 0,19% em junho, após 12 altas consecutivas. No Rio de Janeiro, o índice saiu de alta de 0,34% para elevação de 0,35% no período; em Belo Horizonte, de aumento de 0,64% para avanço de 0,34%; e em Porto Alegre, de expansão de 0,32% para alta de 0,33%.

No acumulado em 12 meses, os aluguéis em São Paulo passaram de 7,56% para 3,95% de alta; no Rio de Janeiro o acumulado é de 5,87%; em Belo Horizonte, a alta é de 7,07%; e 3,06% em Porto Alegre.

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