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ECONOMIA

FGV: 63,7% dos trabalhadores consideram improvável perder emprego nos próximos seis meses

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A maior parte dos trabalhadores (63,7%) considera "muito improvável" ou "improvável" perder o principal emprego e/ou fonte de renda nos próximos seis meses, segundo a Sondagem de Mercado de Trabalho do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), com dados do trimestre encerrado em outubro de 2026.

Na outra ponta, 14,3% avaliam ser "provável" ou "muito provável" que haja perda do emprego e/ou da fonte de renda no horizonte de seis meses. Os demais respondentes disseram não saber avaliar essa possibilidade.

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Na comparação com o mesmo período de 2025, a parcela que considera "muito improvável" ou "improvável" perder o emprego aumentou 8 pontos porcentuais. Apesar disso, houve leve redução dessa diferença em relação ao mês anterior, quando a distância interanual era de 8,3 pontos porcentuais. Já a fatia dos que consideram "provável" ou "muito provável" perder a ocupação recuou 0,9 ponto porcentual em relação a outubro do ano passado.

"Os resultados de outubro reforçam o cenário de mercado de trabalho aquecido, ao mostrar que a grande maioria dos respondentes acha improvável perder sua ocupação nos próximos meses, e ainda em porcentual acima do observado no ano anterior. Um ponto de cautela que indica o início de uma desaceleração do mercado de trabalho é que essa distância em relação ao ano passado vinha sendo maior", afirma Rodolpho Tobler, superintendente adjunto do FGV Ibre.

Segundo o economista, também há uma migração de respondentes da parcela que considera "muito improvável" perder o emprego para a que avalia ser apenas "improvável". Esses sinais, acrescenta, acompanham o ritmo mais fraco da atividade econômica na segunda metade do ano. A expectativa é de continuidade desse cenário ao longo do último trimestre.

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