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ECONOMIA

FGV: 25,3% dos trabalhadores creem estar fácil conseguir emprego atualmente

Escrito por Juliana Garçon (via Agência Estado)
Publicado em 14.07.2026, 10:44:00 Editado em 14.07.2026, 10:54:02
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Um quarto (25,3%) dos trabalhadores creem estar "fácil" conseguir emprego no País hoje, de acordo com a série histórica da Sondagem do Mercado de Trabalho, divulgada na manhã desta terça-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre FGV). O índice vem crescendo ao longo do ano e estava em 23,3% em maio.

Por outro lado, 41% acreditam estar "difícil" arranjar um emprego, menor índice registrado neste ano. Em maio, o indicador apontava 41,9%.

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Já 1,9% dos trabalhadores descreveram como "muito fácil", ante 2,2% em maio, e 22,6% avaliam que está "normal", ante 23,3% em maio. Uma fatia de 9,1% creem estar "muito difícil" conseguir emprego, menor valor do ano, ante 9,3% em maio.

Quanto às expectativas futuras, uma parcela de 28,7% estima que o mercado de trabalho estará melhor em seis meses. É o menor percentual deste indicar neste ano, que em maio apontava 28,9%.

Outros 34,5% acreditam que a situação no mercado de trabalho brasileiro estará igual nos próximos seis meses. A fatia é a maior do ano, que em maio marcou 33,3%. Além disso, 0,9% dos entrevistados espera que o mercado fique "muito melhor" em seis meses. No mês passado, o índice era de 0,7%. Uma parcela de 32,7% espera que o mercado fique "pior", ante 33,6% antes, e 3,1% espera que fique "muito pior", menor fatia registrada neste ano, que marcou 3,5% em maio.

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emprego FGV mercado SONDAGEM trabalho
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