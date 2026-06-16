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ECONOMIA

FGTS pagou R$ 14,9 bi do saque-aniversário a 14,4 milhões de pessoas demitidas sem justa causa

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 12:41:00 Editado em 16.06.2026, 12:47:58
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O Conselho Curador do Fundo de Garantira do Tempo de Serviço (CCFGTS) informou nesta terça-feira, 16, que o fundo pagou R$ 14,9 bilhões a 14,4 milhões de pessoas que eram optantes pelo saque-aniversário e que foram demitidas sem justa causa entre 2020 e 23 de dezembro de 2025.

Ao todo, foram liberados R$ 16,7 bilhões para 14,6 milhões de pessoas, mas nem todas sacaram seus recursos.

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Segundo os dados apresentados, cerca de 95% de quem sacou ganhava até 4 salários mínimos. E cerca de 94% do total foram saques de até R$ 3 mil.

Na reunião desta terça-feira do CCFGTS, também foi informado que a Medida Provisória 1.336 de 2026 - que autorizou o uso de recursos do fundo para as Santas Casas - contratou R$ 3,4 bilhões em 73 municípios, sendo 82% na modalidade de reestruturação de dívidas.

A MP teve vigência de 06/02/2026 até 05/06/2026, porque perdeu a validade sem votação no Congresso.

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