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ECONOMIA

FGC informa 'acesso não autorizado' a seu sistema e vazamento de dados pessoais

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) identificou acesso não autorizado a informações pessoais em ambientes relacionados a seus processos de garantia. Em nota, a entidade não detalha quais dados foram acessados, apenas afirma que as categorias de informações envolvidas variam conforme os registros analisados e estão descritas nas comunicações aos titulares. Diz também que informações específicas sobre os dados relacionados a cada pessoa podem ser obtidas pelos canais de atendimento.

O FGC afirma que a suspeita foi identificada no último dia 26 de outubro e que foram adotadas providências de resposta ao incidente, incluindo medidas de contenção, restrição de acessos e preservação de evidências.

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Segundo a entidade, até o momento, não foram identificadas evidências de que os dados tenham sido divulgados ou utilizados de forma indevida. Também não foi identificada nenhuma perda financeira decorrente do evento, ainda de acordo com o FGC.

A investigação segue com o apoio de especialistas e prossegue para identificar eventual cópia, divulgação pública ou utilização indevida das informações. O FGC afirma que comunicou a ANPD, em conformidade com a legislação vigente, e prestará as informações complementares pertinentes de acordo com o avanço das investigações.

Segundo a entidade, as comunicações individuais aos titulares afetados estão sendo realizadas pelos canais validados, com divulgação complementar quando cabível. Além disso, foram adotadas medidas de contenção, revisão de acessos e reforço de segurança.

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"O FGC lamenta o ocorrido e reconhece a preocupação que o incidente pode gerar aos titulares de dados envolvidos. O tema está sendo tratado com prioridade, com foco na proteção das informações e na orientação às pessoas afetadas", diz, em nota.

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FGC/DADOS PESSOAIS/VAZAMENTO
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