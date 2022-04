Fertilizantes Heringer define novo diretor presidente e Conselho de Administração

Da Redação

O diretor presidente da Fertilizantes Heringer, Dalton Carlos Heringer, e todos os membros do Conselho de Administração da companhia renunciaram aos cargos, conforme Fato Relevante divulgado na quinta-feira (31).

continua após publicidade .

Segundo o comunicado, no âmbito do fechamento da aquisição da Heringer, em recuperação judicial, pela Eurochem, ocorrido em 28 de março de 2022, e das renúncias recebidas, foram realizadas, também no dia 31 de março, Assembleia Geral Extraordinária, bem como reunião do Conselho de Administração, que aprovaram a nova composição de mencionados órgãos, assim como a eleição de seus novos membros.

O Conselho de Administração da companhia passa a ser composto por 7 (sete)

continua após publicidade .

membros, sendo eles:

Kuzma Marchuk Presidente do Conselho de Administração

Lieven Cooreman Vice-Presidente do Conselho de Administração

continua após publicidade .

Elena Kholmanskikh Membro Efetivo do Conselho de Administração

Olga Plevako Membro Efetivo do Conselho de Administração

Daniil Sergunin Membro Efetivo do Conselho de Administração

continua após publicidade .

Antonio Donizetti Rubbo Membro Independente do Conselho de Administração

Flávio César Maia Luz Membro Independente do Conselho de Administração

continua após publicidade .

Já a diretoria da companhia passa a ser composta por 4 (quatro) membros, sendo eles:

Lieven Cooreman Diretor Presidente

Julio Enrique Varela Gubitosi Diretor Financeiro e de Relações com Investidores,

continua após publicidade .

Diretor Administrativo e Diretor de Controladoria

Ulisses Maestri Diretor Comercial e Diretor Técnico

Alfredo Fardin Diretor de Suprimentos e Logística

Na terça-feira (29), durante teleconferência sobre os resultados do quarto trimestre de 2021 e do ano de 2021, o até então diretor-presidente da Fertilizantes Heringer, Dalton Heringer, informou que a 2ª Vara Cível da Comarca de Paulínia (SP) concedeu no dia 22 de março o pedido de encerramento da Recuperação Judicial (RJ) solicitado pela empresa em 16 de fevereiro deste ano.

A Fertilizantes Heringer teve lucro líquido de R$ 428,6 milhões no quarto trimestre do ano passado. O resultado representa aumento de 835,4% ante os R$ 45,8 milhões registrados em igual período de 2020.