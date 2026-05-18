Ferrovia de Integração Centro-Oeste entra em período seco, com avanço da instalação de trilhos

As obras da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO), executadas pela Vale, entraram em uma etapa oficial do período seco, fase que marca o início da instalação de trilhos, dormentes e lastro ao longo do traçado.

O empreendimento tem 292 quilômetros de frentes simultâneas de trabalho, 71 milhões de metros cúbicos de terraplanagem executados e 32 pontes construídas ou em construção, segundo a companhia.

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A meta do projeto é concluir até outubro toda a plataforma ferroviária até o quilômetro 290, etapa considerada necessária para ampliar o ritmo da estrutura. A Vale informou que já recebeu 200 quilômetros de trilhos, possui 118 quilômetros equivalentes em dormentes preparados e mantém armazenadas 34 mil toneladas de lastro ferroviário.

De acordo com a empresa, uma operação mecanizada de lançamento de trilhos tem capacidade para instalar até 1,3 quilômetro de trilhos por dia.

Com previsão de conclusão em 2028, a FICO é considerada pela Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT) estratégica para integrar o Centro-Oeste à malha ferroviária nacional e conexão com a Ferrovia Norte-Sul, para elevar a capacidade de escoamento da produção agrícola e mineral.

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A Infra S.A., estatal responsável pela supervisão das obras, informou que mantém negociações com comunidades indígenas Xavante para viabilizar os cerca de 80 quilômetros finais do projeto, cuja liberação depende da conclusão do Plano Básico Ambiental do Componente Indígena (PBA-CI).