Fenabrave: Vendas de veículos sobem 1,9% em outubro ante outubro de 2025

As vendas de veículos zero quilômetro tiveram crescimento de 1,9% em outubro, frente ao mesmo mês de 2025, chegando a 265,6 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Na comparação com setembro, contudo, as vendas recuaram 5,6%, mostrando perda de fôlego após os resultados surpreendentes que levaram a indústria automotiva a rever para cima as previsões ao desempenho no ano.

O balanço foi divulgado nesta quarta-feira, 4, pela Fenabrave, entidade que representa as concessionárias. Agora, as vendas de veículos acumulam crescimento de 16,1% desde o início do ano, somando 2,52 milhões de unidades nos dez primeiros meses.

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Segundo o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, a demanda está sendo apoiada por alíquotas mais baixas do IPI, dentro do programa Carro Sustentável, e pelo crédito a juros mais baixos do governo para troca de automóveis por taxistas e motoristas de aplicativos. Em paralelo, acrescenta, ações comerciais das marcas seguem estimulando o consumo.

A Fenabrave destaca ainda em seu balanço o avanço das marcas chinesas, que venderam, entre janeiro e outubro, 460,9 mil carros, o equivalente a 19,1% do total de automóveis e comerciais leves. O volume, informa a Fenabrave, já supera com folga as 243,7 mil unidades registradas pelas montadoras chinesas durante todo o ano de 2025.