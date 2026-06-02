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Fenabrave: Vendas de motos sobem 2,2% em maio ante maio de 2025

Escrito por Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em 02.06.2026, 18:41:00 Editado em 02.06.2026, 18:48:20
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As vendas de motos tiveram crescimento de 2,2% em maio ante o mesmo período do ano passado, somando 197,7 mil unidades. O balanço foi divulgado nesta terça-feira, 2, pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias de automóveis.

Na comparação com abril, as vendas recuaram 6,2%. No acumulado de janeiro a maio, as vendas de motocicletas tiveram crescimento de 15,3%, num total de 980,2 mil unidades.

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Segundo o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, as compras de motos continuam sendo sustentadas pela procura por alternativas de mobilidade acessíveis, além da expansão dos serviços de entrega (delivery).

"A motocicleta segue atendendo a necessidades muito claras do consumidor brasileiro: mobilidade, economia e geração de renda. Ou seja, o segmento cresce sobre fundamentos sólidos e tem, no consórcio, um forte aliado como mecanismo de crédito", comenta Arcelio Junior.

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FENABRAVE/VENDA/MOTOS/BALANÇO
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