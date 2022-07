Fenabrave: Vendas de máquinas agrícolas crescem 11,05% em um ano

Francisco Carlos de Assis e Eduardo Laguna (via Agência Estado)

As vendas de máquinas agrícolas, entre tratores e colheitadeiras, tiveram crescimento de 11,05% em maio quando comparadas ao mesmo mês do ano passado. O balanço foi divulgado nesta terça-feira, 5, pela Fenabrave, associação que, além das concessionárias de automóveis, representa revendedores de equipamentos usados no campo.

No total, 5.487 unidades foram entregues a produtores rurais no quinto mês do ano, um recuo de 9,6% frente ao volume de abril.

Ao contrário das vendas de carros, que podem ser atualizadas diariamente com base nos licenciamentos diários de veículos, os números de máquinas agrícolas precisam ser levantados pela Fenabrave com os fabricantes. Por isso, as estatísticas têm defasagem de um mês em relação ao balanço das vendas de carros, cujos resultados divulgados hoje pela associação já são relativos a junho.

Nos cinco primeiros meses do ano, as vendas de máquinas agrícolas somaram 25.685 unidades, alta de 26,6% em relação a igual período do ano passado.