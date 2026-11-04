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Fenabrave revisa de 7,9% para 15,3% a previsão ao crescimento das vendas de veículos em 2026

Escrito por Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Fenabrave, entidade que representa as concessionárias de automóveis, revisou nesta quarta-feira, 4, para cima a previsão às vendas de veículos neste ano. A expectativa de crescimento, que começou o ano em 3% e foi depois revista para 7,9%, em julho, agora está em 15,3%.

Se confirmado o prognóstico, 2026 vai terminar com 3,1 milhões de veículos vendidos, na soma de carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Será, assim, o maior volume em doze anos. A nova estimativa está alinhada às previsões da Anfavea, que prevê crescimento de 15,2% nas vendas de veículos.

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Segundo o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, os resultados acumulados desde o início do ano, quando as vendas de veículos subiram 16,1%, permitem uma avaliação mais favorável para o fechamento de 2026.

Em relação às vendas de motocicletas, a entidade não alterou a previsão de crescimento de 10%, mantida desde o início do ano. De janeiro a outubro, as vendas de motos tiveram um aumento de 8,9%, chegando a 1,99 milhão de unidades, um recorde na série histórica. Esse número, conforme a Fenabrave, tende a subir para 2,42 milhões de motocicletas até o mês que vem.

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FENABRAVE/OUTUBRO/VEÍCULOS/PREVISÃO/CRESCIMENTO
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