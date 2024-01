Fenabrave prevê crescimento de 12% das vendas de veículos em 2024

A Fenabrave, associação que representa as concessionárias, prevê crescimento de 12% das vendas de veículos zero quilômetro neste ano. A expectativa é de 2,59 milhões de unidades na soma de carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Só no segmento de veículos leves - carros de passeio e utilitários leves, como picapes e vans -, a entidade prevê vendas de 2,44 milhões de unidades, o que, se confirmado, representará também um crescimento de 12%.

Já no mercado de motos, a entidade espera vendas de 1,83 milhão de unidades, com aumento de 16% sobre o resultado do ano passado, que terminou com 1,58 milhão de motocicletas.