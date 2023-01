Felipe Salto será economista-chefe da Warren Renascença

Renata Pedini (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O especialista em contas públicas Felipe Salto, ex-secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo no governo de Rodrigo Garcia (PSDB), será o economista-chefe da Warren Renascença, informou nesta quinta-feira, 12, a instituição. Ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), ele disse que o trabalho começa em fevereiro.

continua após publicidade .

"Mas já estou tirando a lupa da gaveta para olhar e escrutinar todos os números, como fiz na IFI (Instituição Fiscal Independente, da qual foi diretor) e também quando trabalhei na Tendências (Consultoria)", disse. "Vai ser um novo desafio instigante para mim. As questões fiscais seguem no centro do furacão. Já começamos com essa expectativa do pacto da nova equipe econômica", afirmou ao Broadcast.