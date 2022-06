Feira Bahia Farm Show movimenta R$ 7,9 bilhões, quatro vezes mais ante 2019

Isadora Duarte* (via Agência Estado)

A 16ª edição da Bahia Farm Show gerou R$ 7,9 bilhões em negócios durante os cinco dias de realização. O volume movimentado, recorde, foi 316% maior que em 2019, informou a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) - organizadora do evento, em levantamento prévio. "Estamos com 96% dos números fechados, mas já podemos afirmar que o valor alcançado até agora está muito além das nossas expectativas", disse o presidente da Aiba e da feira, Odacil Ranzi, em nota.

continua após publicidade .

Inicialmente, a previsão da feira era superar R$ 2 bilhões em negócios. "São números expressivos e que refletem uma demanda reprimida, reflexo de dois anos de pandemia", acrescentou Ranzi.

O público recebido pela feira também foi recorde, em 101.555 pessoas ante 65 mil visitantes em 2019 - última edição presencial do evento. A edição contou com 100 expositores a mais nesta edição, num total de 360. A área da feira, que é uma é uma das três maiores do agronegócio do País, foi ampliada em 33% para 191 m2.

continua após publicidade .

A 17ª edição da Bahia Farm Show será realizada de 30 de maio a 3 de junho de 2023.

*A jornalista viaja a convite da Aiba.