Fed/Waller: alta de juros de 50 PB em dezembro é possível se núcleo do CPI vier em 0,3% ou mais -

O diretor do Federal Reserve (Fed) Christopher Waller afirmou nesta terça-feira (10) que a economia dos EUA segue em forte expansão e com o mercado de trabalho "estável", mas avaliou que a inflação continua alta demais e exigirá novo aperto monetário para voltar a uma trajetória compatível com a meta de 2% no médio prazo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao discursar em evento do Banco da Inglaterra (BoE), em Londres, Waller explicou que apoiou a decisão de outubro de manter os juros inalterados porque a comunicação do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) já havia levado os mercados a precificar algum aperto. Para ele, mais importante do que elevar juros em reuniões consecutivas é garantir que as altas sinalizadas sejam implementadas dentro de um prazo razoável, evitando um relaxamento indesejado das condições financeiras.

Ao comentar os preços, Waller foi direto ao classificar os dados de setembro como "ruins", sem "lado positivo". Ele disse aguardar o resultado do CPI de outubro, que será divulgado nas próximas horas, mas indicou que, mesmo havendo melhora em relação a setembro, ainda apoiaria um aumento de 25 pontos-base na reunião de dezembro.

O dirigente, porém, elevou o tom ao afirmar que, se o núcleo do CPI vier perto de 0,3% ou acima, em linha com leituras recentes, pode ser necessário um movimento mais forte, com a possibilidade de discutir uma alta de 50 pontos-base. Nesse cenário, acrescentou, uma alta de apenas 25 pontos-base poderia comprometer a credibilidade do Fed, um risco que ele afirmou não estar disposto a correr.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Waller também apontou fatores que podem manter as pressões inflacionárias mais persistentes, incluindo aumentos em itens de alta tecnologia ligados ao avanço da inteligência artificial (IA) e a chance de repasse mais duradouro de choques de energia para o núcleo da inflação. Ele citou ainda custos elevados de transporte e seguro no Estreito de Ormuz como um elemento que pode sustentar os preços de energia pressionados.