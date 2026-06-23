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Fedex vê queda no lucro em meio a ajuste após cisão de negócios e ação tomba no after hours

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 23.06.2026, 20:04:00 Editado em 23.06.2026, 20:18:53
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A Fedex registrou lucro líquido de US$ 1,6 bilhão no quarto trimestre fiscal de 2026, ou US$ 6,60 por ação diluída, o que correspondeu a uma queda ante o resultado de US$ 1,65 bilhão, ou US$ 6,88 por ação, um ano antes. O lucro ajustado foi de US$ 6,31 por ação, acima das estimativas de US$ 5,96 por ação, segundo analistas ouvidos pela FactSet.

O resultado por ação diluída refletiu ajustes contábeis de planos de aposentadoria com marcação ao mercado, custos da cisão da Fedex Freight, otimização de negócios e outros fatores, de acordo com a empresa.

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A companhia informou ainda que a receita cresceu para US$ 25 bilhões, ante US$ 22,2 bilhões no mesmo período do ano anterior, impulsionada por tarifas e volumes de remessas mais altos. O faturamento superou a estimativa de US$ 24,04 bilhões compilada pela FactSet.

Perto das 18h57 (de Brasília), a ação da companhia cedia 6,10% no after hours de Nova York, após cair 3,5% na sessão regular desta terça-feira. No fechamento do mercado, os papéis acumulavam alta de 36% no ano.

Os resultados vêm após a FedEx separar sua divisão de frete em uma empresa independente, de capital aberto, em 1º de junho.

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A FedEx mudou recentemente seu ano fiscal para alinhá-lo ao ano-calendário, transferindo o encerramento do exercício de 31 de maio para 31 de dezembro, com efeito a partir do trimestre atual.

O balanço revelou ainda um saldo final de caixa e equivalentes de caixa de US$ 13,3 bilhões. que inclui um dividendo em dinheiro de US$ 4,1 bilhões proveniente da cisão da FedEx Freight. O dividendo será utilizado de forma a preservar a isenção tributária da transação.

"Além disso, o saldo de caixa divulgado inclui aproximadamente US$ 800 milhões em reembolsos de tarifas da Lei de Política Econômica de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês)) retidos para reembolso aos clientes", disse a companhia.

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Em fevereiro, a Suprema Corte dos EUA decidiu que a IEEPA não autoriza o presidente dos EUA, Donald Trump, a impor tarifas por motivos como o tráfico de drogas ou déficits comerciais, o que gerou uma cifra de bilionário de reembolso.

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4º trimestre fiscal balanço FedEx
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