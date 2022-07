Fed/Bostic: economia dos EUA sustenta nova alta de 0,75 pp nos juros neste mês

André Marinho (via Agência Estado)

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) em Atlanta, Raphael Bostic, argumentou, nesta sexta-feira, 8, que a posição ainda forte da economia dos Estados Unidos sustenta uma nova elevação agressiva dos juros este mês. "Apoio completamente uma alta de 75 pontos-base", afirmou, em entrevista à CNBC.

O dirigente explicou que o "cerne" da atividade econômica ainda exibe desempenho positivo, apesar de sinais iniciais de uma desaceleração "bem-vindo". Na visão dele, o resultado do relatório de emprego divulgado nesta sexta aponta para um persistente vigor do mercado de trabalho no país.

Bostic, que não vota nas reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) este ano, reiterou preocupação com inflação e disse que há a possibilidade que a economia responde ao aperto monetária de uma maneira que possa levar o Fed a não subir juros tanto quanto se espera.