Fed troca palavra 'ritmo' por 'extensão' sobre futuras ações sobre juros

André Marinho, Natália Coelho, Laís Adriana, Letícia Simionato e Francine De Lorenzo (via Agência Estado)

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) alterou seu comunicado de política monetária ao se referir às futuras ações sobre juros, trocando a palavra "ritmo" por "extensão".

"Para determinar a extensão de futuros aumentos dentro da meta, vamos levar em consideração o aperto cumulativo da política monetária e as defasagens com que a política afeta a atividade econômica e a inflação", anunciou o Comitê.

O Fed observa que a inflação permanece elevada e, até retornar à meta, altas de juros ainda serão necessárias para atingir postura monetária suficiente restritiva. Nas próximas decisões, de acordo com o comunicado, os dirigentes devem avaliar principalmente condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias e expectativas de inflação, além de desenvolvimentos da economia americana e internacional.

Os dirigentes do Fed ressaltaram seu compromisso de atingir o emprego máximo e trazer a inflação para a meta de 2% no longo prazo. No entanto, o Comitê destaca que está "preparado para ajustar a política monetária", caso surjam riscos que impeçam o cumprimento das metas definidas.

O Comitê também anunciou que deve continuar reduzindo suas participações em títulos do Tesouro e dívidas de agências e títulos lastreados em hipotecas de agências.