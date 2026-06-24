Fed: teste de estresse confirma grandes bancos bem posicionados para enfrentar recessão

O teste de estresse anual do Federal Reserve (Fed), divulgado nesta quarta-feira, 24, confirmou que os 32 grandes bancos americanos testados estão bem posicionados para enfrentar uma recessão severa e são capazes de continuar a emprestar dinheiro para famílias e empresas.

Apesar de absorverem mais de US$ 708 bilhões em perdas totais de empréstimos no cenário hipotético deste ano, o capital caiu apenas 1,6 pontos porcentuais no agregado, permanecendo acima dos requisitos mínimos.

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"Os resultados de hoje quarta-feira, 24 destacam a força do sistema bancário", disse a vice-presidente de Supervisão do Fed, Michelle Bowman. "À medida que trabalhamos para aumentar a transparência e a responsabilidade do teste de estresse, o feedback público nos ajudará a continuar melhorando e aumentando a confiança", acrescentou.

Segundo o Conselho do BC americano, os requisitos de capital atuais permanecerão em vigor até 2027, quando o teste de estresse será realizado com modelos de estimativa de perdas que levam em consideração o feedback público.

O cenário hipotético deste ano incluiu uma recessão global severa, com uma queda de 39% nos preços de imóveis comerciais e uma queda de 30% nos preços das casas. A taxa de desemprego também aumentou para um pico de 10%, e a produção econômica diminuiu de forma correspondente.

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Os resultados do teste incluíram informações para cada banco, como índices de capital, receita líquida antes dos impostos, perdas, receitas e despesas projetadas sob condições econômicas e financeiras severamente adversas.