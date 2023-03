Fed tem as ferramentas para baixar inflação para 2% ao longo do tempo, diz Powell

Aline Bronzati, correspondente (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que a autoridade tem as ferramentas necessárias para baixar a inflação dos Estados Unidos para a meta de 2% ao ano, mas que isso levará algum tempo. Dentre os pontos de atenção, conforme ele, estão os índices do setor de serviços, que representam mais da metade dos gastos do consumidor norte-americano, bem como o núcleo dos indicadores, que excluem os voláteis preços de alimentos e energia.

continua após publicidade .

"Ainda há um longo caminho a percorrer para reduzir núcleo da inflação", disse Powell, em testemunho no Congresso norte-americano.

Segundo ele, há um pequeno sinal de desinflação na categoria de serviços, excluindo habitação. "Para restaurar a estabilidade de preços, precisaremos ver uma inflação menor neste setor, e muito provavelmente haverá algum abrandamento nas condições do mercado de trabalho.

continua após publicidade .

No setor de serviços de habitação, há sinais positivo da inflação, mas o segmento é bem maior, abrangendo serviços financeiros, médicos, viagens e lazer. "É aí que está a fonte da inflação. Temos uma rede que não tem nada a ver com o fornecedor, nem muito a ver com a cadeia de suprimentos. É aí que está o desafio agora", disse Powell.