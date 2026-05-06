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Fed: pressão em cadeias globais de suprimentos atinge em abril maior nível desde julho de 2022

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 21:44:00 Editado em 06.05.2026, 21:53:35
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As pressões sobre as cadeias globais de suprimentos subiram em abril ao maior nível desde julho de 2022, à medida que a guerra no Oriente Médio dificultou a movimentação de mercadorias pelo mundo, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 6, pelo Federal Reserve (Fed) de Nova York.

O índice de Pressões Globais na Cadeia de Suprimentos (GSCPI, em inglês) subiu para 1,82 em abril, ante 0,68 em março. O nível é o mais alto desde julho de 2022, quando o indicador estava em 1,86 diante dos riscos da guerra na Ucrânia. Já o salto mensal foi o maior desde março de 2020, quando, no início da pandemia de covid-19, o índice passou de 1,29 em fevereiro para 2,66 em março.

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O avanço do indicador ocorre em meio ao impacto sobre o fluxo global de petróleo com o fechamento do Estreito de Ormuz, por onde transita cerca de 20% do comércio marítimo da commodity. A interrupção da navegação na região também afetou o transporte de alimentos e fertilizantes.

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