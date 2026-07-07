Fed NY: expectativas de inflação de 1 ano e 3 anos sobem em junho para maiores níveis em anos

As expectativas medianas de inflação no horizonte de 1 ano dos consumidores americanos subiram de 3,5% em maio para 3,7% em junho, maior nível desde setembro de 2023, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 7, pelo Federal Reserve (Fed) de Nova York. Já as expectativas para os horizontes de três anos avançaram de 3,1% para 3,3%, maior nível desde junho de 2022.

As expectativas de inflação de cinco anos permaneceram estáveis em 3%.

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As expectativas para a disponibilidade futura de crédito se deterioraram levemente, com uma menor parcela de entrevistados esperando que será mais fácil obter crédito no próximo ano. Já as percepções sobre o acesso ao crédito em comparação com um ano atrás tiveram melhora, assim com as percepções das famílias sobre sua situação financeira atual.

Sobre o mercado de trabalho, a probabilidade média percebida de encontrar um emprego - caso o emprego atual fosse perdido - aumentou em 1,2 pontos porcentuais, para 44,9%, permanecendo abaixo de sua média móvel de 12 meses, de 46,3%. A probabilidade percebida de perder o emprego no próximo ano caiu para 14,1%, abaixo da média móvel de 14,5%.