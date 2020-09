Fed: novas exigências de capital para grandes bancos entram em vigor em 1/10 - TNOnline

Continua após publicidade

O Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) anunciou nesta segunda-feira, 10, que as exigências mínimas de capital para grandes bancos do país - com ativos totais superiores a US$ 100 bilhões - passarão a ser de 4,5% a partir de 1º de outubro, após os testes de estresse realizados este ano.

Para o colchão de capital de estresse, a exigência será de ao menos 2,5%, informou o Fed.