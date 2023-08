Fed manterá os juros até o final do ano, mas 2024 não está claro, afirma dirigente

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) da Filadélfia, Patrick Harker, afirmou nesta sexta-feira, 25, ao

que a instituição deve manter a taxa de juros pelo menos até o final do ano. Para ele, um corte nas taxas não deve acontecer até o ano que vem, mas que a política monetária para o próximo ano ainda não está clara. De acordo com Harker, é preciso manter as taxas como estão para ver como a economia reage. Harker ainda salientou que, se a inflação parar de cair, os dirigentes podem cogitar novas altas de juros. "Taxas estão em nível restritivo, devemos manter a pressão", afirmou. Segundo ele, a previsão é de um pouso suave para a economia americana, mas há sinais de desaceleração do emprego e a inflação de serviços ainda é "inaceitavelmente alta". "Queremos voltar ao cenário de baixa inflação baixo desemprego e bom crescimento", afirmou Harker. Ele ainda citou complicações geopolíticas, como a Guerra da Ucrânia, como riscos para a economia.

Ex-presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard afirmou, também em entrevista ao

, que considera possível aumentar mais as taxas de juros nos Estados Unidos sem provocar uma recessão. Segundo ele, a economia norte-americana está resiliente e os números de consumo e o mercado de trabalho estão robustos,o que permitiria esse aumento sem risco de recessão. Para Bullard, dirigentes do Fed devem esperar até novembro para tomar alguma decisão. "Os dados não estão colaborando da maneira que esperávamos", afirmou.