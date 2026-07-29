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Fed mantém taxa sobre compulsórios em 3,65% e taxa de desconto em 3,75%

Escrito por Darlan Azevedo, Francine De Lorenzo, Karla Spotorno, Patricia Lara e Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 29.07.2026, 15:14:00 Editado em 29.07.2026, 15:24:33
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O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed) manteve a taxa sobre compulsórios em 3,65% e a taxa de desconto em 3,75%, em decisão anunciada nesta quarta-feira, 29.

Segundo o comunicado da instituição, o Fed também determinou que a mesa de operações do Fed de Nova York siga realizando operações compromissadas overnight a 3,75% e operações compromissadas reversas overnight a 3,50%, com limite diário de US$ 160 bilhões por contraparte.

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Além disso, o banco central seguirá comprando títulos do Tesouro de curto prazo (bills) e títulos de três anos ou menos, se necessário, para assegurar nível adequado de reservas no sistema financeiro. O Fed também rolará integralmente os vencimentos de Treasuries e reinvestirá pagamentos de principal de títulos de agências em T-bills.

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EUA/FED/JUROS/MANUTENÇÃO/COMPULSÓRIOS
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