Fed mantém taxa dos Fed Funds inalterada, na faixa entre 3,50% e 3,75%

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed) manteve taxa dos Fed Funds na faixa entre 3,50% e 3,75% ao ano, segundo comunicado divulgado há pouco. O movimento era amplamente esperado por analistas consultados pela Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

O BC americano decidiu pela manutenção de juros nesta quarta-feira, 29, pela quinta reunião consecutiva, após três reduções seguidas no ano passado - em setembro, outubro e dezembro.

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O presidente do Fed, Kevin Warsh, fará uma coletiva de imprensa em breve, às 15h30 (de Brasília), para comentar a decisão monetária.