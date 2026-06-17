Fed mantém taxa de juros dos EUA inalterada, na faixa entre 3,50% e 3,75%
Escrito por Francine De Lorenzo, Isabella Pugliese Vellani, Laís Adriana, Patricia Lara, Pedro Lima e Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 17.06.2026, 15:09:00 Editado em 17.06.2026, 17:07:16
O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manteve a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos) na faixa entre 3,50% e 3,75% ao ano, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 17. O movimento era amplamente esperado por analistas consultados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo rel do Grupo Estado.
O BC norte-americano decidiu pela manutenção de juros pela quarta reunião consecutiva, após três reduções seguidas no ano passado - em setembro, outubro e dezembro.
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