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Fed mantém juros por unanimidade e cita conflito no Oriente Médio ao avaliar inflação

Escrito por Francine De Lorenzo, Isabella Pugliese Vellani, Laís Adriana, Patricia Lara, Pedro Lima e Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 17.06.2026, 15:47:00 Editado em 17.06.2026, 17:08:33
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O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manteve nesta quarta-feira, 17, a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos) na faixa de 3,50% a 3,75%, em decisão unânime do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês). Os 12 integrantes do colegiado votaram a favor da manutenção dos juros, em linha com a expectativa do mercado financeiro.

Essa foi a primeira decisão de política monetária do banco central norte-americano sob a presidência de Kevin Warsh.

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Explicações para a decisão

No comunicado, o Fed avaliou que a economia dos Estados Unidos continua crescendo em ritmo sólido, apesar do elevado nível de incerteza. Pela primeira vez desde a escalada das tensões na região, o Fed mencionou explicitamente o conflito no Oriente Médio como um dos fatores que contribuem para esse cenário.

Segundo a autoridade monetária, a atividade econômica segue sustentada pelo forte crescimento da produtividade e dos investimentos. O mercado de trabalho também permanece resiliente, com a geração de empregos acompanhando a expansão da força de trabalho e a taxa de desemprego mostrando pouca variação.

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Em relação à inflação, o Fed reiterou que os preços continuam acima da meta de 2% e associou parte dessa pressão a choques de oferta que afetaram determinados setores, incluindo energia. A referência ocorre em meio à volatilidade recente dos mercados de petróleo, influenciados pelos desdobramentos da guerra no Oriente Médio.

"O Comitê entregará estabilidade de preços", afirmou o Fed no comunicado, reforçando o compromisso de trazer a inflação de volta à meta.

Gráfico de pontos

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O gráfico de pontos do Federal Reserve mostrou uma concentração maior de dirigentes que projetam aumento da taxa de juros nos EUA em 2026.

O relatório, divulgado juntamente com o comunicado de política monetária, mostrou que 9 dirigentes projetam que a taxa de juros subirá nos Estados Unidos neste ano, com 5 deles projetando taxa entre 4% e 4,25%, 3 vendo uma faixa entre 3,75% e 4% e um deles acreditando que a taxa pode ir para a faixa entre 4,25% e 4,5%.

O grupo de dirigentes que projeta aperto monetário supera o grupo que vê manutenção da taxa na faixa entre 3,5% e 3,75%, que concentra 8 dirigentes.

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Um dirigente ainda vê espaço para que a taxa de juros recue para a faixa entre 3,25% e 3,5% em 2026.

Manutenção também na taxa sobre compulsórios e na taxa de desconto

O FOMC do Federal Reserve manteve a taxa sobre compulsórios em 3,65% e a taxa de desconto em 3,75%, em decisão anunciada nesta quarta-feira.

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Segundo o comunicado da instituição, o Fed também determinou que a mesa de operações do Fed de Nova York siga realizando operações compromissadas overnight a 3,75% e operações compromissadas reversas overnight a 3,50%, com limite diário de US$ 160 bilhões por contraparte.

Além disso, o Fed seguirá comprando títulos do Tesouro de curto prazo (bills) e de títulos de três anos ou menos, se necessário, para assegurar nível adequado de reservas no sistema financeiro.

O Fed também rolará integralmente os vencimentos de Treasuries e reinvestirá pagamentos de principal de títulos de agências em T-bills.

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EUA/FED/JUROS/DECISÃO/MANUTENÇÃO/PLACAR/AMPLIA
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