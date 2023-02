Fed lida 'prontamente e com força' com inflação nos EUA, diz diretor

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

Diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Philip Jefferson afirmou que a instituição está lidando com a alta recente na inflação "prontamente e com força", de modo a preservar a credibilidade e também deixar as expectativas de inflação no longo prazo "bem ancoradas". A declaração foi dada durante participação de Jefferson no evento U.S. Monetary Policy Forum, em Nova York.

O dirigente em sua fala sobretudo discutiu um paper apresentado no evento.

Jefferson argumentou que é importante levar em conta a história para analisar o quadro, mas também enfatizou o quanto é singular o contexto atual, pelos reflexos da pandemia e seus efeitos.

Ele disse que a situação atual é distinta em ao menos quatro aspectos: os problemas sem precedentes nas cadeias de produção global; o efeito duradouro nas taxas de participação da força de trabalho; a maior credibilidade do banco central norte-americano, em comparação com os anos 1960 e 1970; e a atuação decidida do Fed para responder ao quadro atual.