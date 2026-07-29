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ECONOMIA

Fed: Inflação permanece elevada em relação à meta de 2%

Escrito por Darlan Azevedo, Francine De Lorenzo, Karla Spotorno, Patricia Lara e Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 29.07.2026, 15:31:00 Editado em 29.07.2026, 15:42:22
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O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, em inglês) do Federal Reserve (Fed), afirmou nesta quarta-feira, 29, que a inflação permanece elevada em relação à meta de 2%, refletindo, em parte, choques de oferta que impulsionaram aumentos de preços em certos setores, incluindo o de energia. Em seu comunicado de política monetária, o Comitê enfatizou que garantirá a estabilidade de preços.

Segundo o Fed, a atividade econômica está se expandindo a um ritmo sólido, apesar da elevada incerteza que se deve, em parte, ao conflito no Oriente Médio. O crescimento da produtividade e o investimento de capital estão fortes, acrescentou o BC americano.

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Os dirigentes ainda pontuaram que o aumento do número de empregos tem acompanhado o crescimento da força de trabalho e que a taxa de desemprego sofreu poucas alterações desde a ultima reunião.

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EUA/FED/JUROS/MANUTENÇÃO/INFLAÇÃO
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