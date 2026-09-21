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Fed: Goolsbee vê espaço para corte de juros se houver evidências de inflação caminhando para 2%

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta segunda-feira (21) que a autoridade monetária precisa ter coragem para enfrentar a inflação e disse que só se sentiria confortável com uma redução dos juros caso haja evidências convincentes de que os preços estão voltando à meta de 2%.

"Se houver evidências convincentes de que a inflação está voltando para 2%, não tenho problema com as taxas voltarem a cair", afirmou Goolsbee durante sessão de perguntas e respostas em evento em Londres. Segundo ele, o Fed "não tem neste momento um problema de emprego, mas tem um problema de inflação".

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O dirigente disse continuar otimista de que a inflação possa retornar à trajetória da meta de 2%, desde que não surjam novos sinais de superaquecimento da demanda. Goolsbee ponderou, porém, que o Fed ainda tenta determinar quanto da inflação atual decorre de choques de oferta e quanto é resultado da demanda.

"Estou aberto a ser convencido de que o problema atual de inflação não será persistente, mas quero evidências de que ele está desaparecendo", afirmou. Ele ressaltou que a meta de inflação de 2% deve ser alcançada no médio prazo.

Goolsbee também disse que, se a política fiscal estiver pressionando a inflação para cima, o Fed precisa levar esse efeito em consideração em suas decisões. Para ele, argumentos de que a autoridade monetária deveria reduzir os custos de financiamento do governo federal reforçam a importância da independência do banco central.

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O dirigente acrescentou que estimativas para a taxa neutra de juros não são particularmente úteis para decisões de política monetária no curto prazo.

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Austan Goolsbee EUA/FED/JUROS Inflação
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