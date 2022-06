Fed eleva mediana das projeções para a taxa de desemprego dos EUA em 2022, 2023 e 2024

Gabriel Caldeira, André Marinho, Letícia Simionato e Mateus Fagundes (via Agência Estado)

As medianas das projeções dos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) para a taxa de desemprego dos Estados Unidos subiram na comparação da decisão de política monetária de março com a desta quarta-feira, 15.

Para 2022, a projeção da taxa de desemprego foi de 3,5% para 3,7%. Para 2023, saiu de 3,5% para 3,9%. Para 2024, a taxa passou de 3,6% para 4,1%.

No longo prazo, os dirigentes acreditam que a taxa de desemprego seja de 4,0%, mesmo porcentual estimado em março.