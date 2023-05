Fed diz permanecer 'altamente atento' aos riscos de inflação nos EUA

Francine De Lorenzo, Gabriel Bueno da Costa, Laís Adriana e Maria Lígia Barros e Matheus Andrade (especiais para a AE) (via Agência Estado)

O Comitê do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) permanece altamente atento aos riscos de inflação nos Estados Unidos, de acordo com a mais recente decisão de política monetária da autoridade, quando o Fed optou por elevar os juros pela décima vez consecutiva, colocando os Fed funds na faixa dos 5,00 a 5,25%. Segundo comunicado com a decisão, ao avaliar a orientação adequada da política monetária, o Comitê continuará a monitorar as implicações das informações recebidas para as perspectivas econômicas.

O Fed está preparado para ajustar a orientação da política monetária conforme apropriado se surgirem riscos que podem atingir o logro dos objetivos do Comitê, de acordo com a publicação.

As avaliações levarão em conta uma vasta gama de informações, incluindo leituras sobre as condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias e expectativas inflacionárias, além de desenvolvimentos financeiros e internacionais, conclui o Fed.