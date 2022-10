Fed diz no Livro Bege que preços continuam altos, mas com alívio em distritos

Gabriel Bueno da Costa, Ilana Cardial e Francine DeLorenzo (via Agência Estado)

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) afirma que o crescimento de preços nos Estados Unidos "seguiu elevado, embora com algum alívio notado entre vários distritos". A análise está no Livro Bege, sumário de opiniões que embasa as decisões de política monetária publicado nesta quarta-feira, 19.

Apesar do alívio visto em partes do país, o Fed destaca que houve alta nos preços pagos pelas empresas "em uma série de setores". Por outro lado, ocorreu também "algum declínio em custos de commodities, combustível e com fretes".

Já o crescimento nos preços de venda mostra quadro "misto", segundo o relatório, com altas mais fortes reportadas por alguns distritos e moderação vista em outros.

"Alguns contatos notaram sólido poder de estabelecer preços ao longo das últimas seis semanas, enquanto outros disseram que o repasse de preços tornava-se mais difícil, com clientes recuando", aponta. "Olhando adiante, as expectativas eram para que as altas nos preços em geral moderassem", destaca o Livro Bege.

Atividade

A atividade econômica nos Estados Unidos registrou expansão "modesta", no geral, desde o último Livro Bege, de acordo com o mais recente desses relatórios, publicado nesta quarta. O sumário de opiniões que embasa as decisões de juros do Federal Reserve aponta que as condições "variaram entre setores e distritos", com quatro distritos registrando atividade estável e dois outros citando recuos, com demanda desacelerando ou "fraca", atribuída a juros mais altos, inflação e problemas na oferta.

Os gastos no varejo estiveram "relativamente estáveis", como reflexo de menos gastos discricionários, e os vendedores de veículos notaram perda de impulso nas vendas, com estoques limitados, preços elevados e o avanço nas taxas de juros. A atividade em viagens e turismo, por sua vez, teve crescimento forte, apoiado pelo fôlego continuado no segmento de atividades de lazer e pelo avanço nas viagens de negócios, diz o Livro Bege.

A atividade no setor manufatureiro ficou constante ou cresceu na maioria dos distritos, graças "a um relaxamento nos problemas nas cadeias de produção", embora tenham ocorrido "alguns registros de queda na produção". Já a demanda por serviços não financeiros cresceu. A atividade nos serviços de transportes estava mista, com a atividade portuária crescendo fortemente, enquanto a demanda por fretes de caminhão e marítimos esteve "mista", segundo o texto.

Mercado de trabalho

As condições de mercado de trabalho continuaram apertadas nos Estados Unidos, ainda que metade dos distritos que integram pesquisa do Livro Bege tenham sentido algum alívio nas dificuldades de contratar e reter funcionários.

A expectativa é que os salários continuem subindo, uma vez que pagamentos maiores seguem essenciais para reter talentos no cenário atual, registrou o Livro Bege.

Algumas das empresas consultadas até 7 de outubro pontuaram a inflação elevada, custo de vida mais alto e pressões inflacionárias pelo mercado de trabalho como fatores para alta salarial.

O emprego continuou subindo em ritmo modesto ou moderado na maioria dos distritos. Diversos deles relataram alívio na demanda por trabalhadores, com alguns distritos tendo notado empresas hesitantes em contratar mais - temendo por uma virada negativa na economia norte-americana. Foram registradas menções esparsas de congelamento de contratações.

A competição por trabalhadores levou a uma "caça" entre indústrias concorrentes capazes de oferecer salários mais altos, enquanto crescimento salarial seguiu generalizado. Diversos distritos, porém, notaram algum alívio.

Impacto na venda de imóveis

A alta nos juros de financiamentos imobiliários (hipotecas) e os preços elevados de moradia fizeram com que as vendas de imóveis para famílias recuassem mais nos Estados Unidos, com perda de fôlego também nas obras iniciadas, afirma o Livro Bege.

O sumário de opiniões do Federal Reserve que embasa as decisões de juros destaca, por outro lado, que esse cenário ajudou a estimular o leasing de apartamentos e os aluguéis, "que em geral permaneceram em alta".

Já o setor imobiliário pra fins comerciais desacelerou, nas construções e nas vendas, em quadro de problemas na oferta e custos elevados de construção e para empréstimos, diz o Livro Bege. Há ainda relatos "dispersos de queda nos preços de propriedades", segundo ele. O leasing no setor industrial "seguiu robusto", enquanto a demanda por escritórios foi modesta.

Ainda de acordo com o Livro Bege, banqueiros na maioria dos distritos reportam queda nos volumes de empréstimo, em parte como resultado da redução nos empréstimos imobiliários para o segmento residencial.

A atividade no setor de energia, por sua vez, "expandiu moderadamente", enquanto os relatos no setor de agrícola eram "mistos", com condições de seca e custos elevados ao produtor ainda como um "desafio". O relatório diz que as perspectivas mostravam-se "mais pessimistas, em meio a crescentes preocupações com o enfraquecimento da demanda".