Fed discutiu possível implementação de programa de recompra de ativos permanente

Em sua mais recente reunião do política monetária, realizada em 27 e 28 de abril, os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) discutiram a possibilidade de instituir um programa permanente de recompra de ativos (repo), aponta a ata do encontro. "Quase todos os dirigentes comentaram que um mecanismo de recompra permanente, agindo como uma barreira, poderia ajudar a lidar com pressões nos mercados de títulos do Tesouro dos EUA e recompra do Tesouro que poderia se espalhar para outros mercados de financiamento e prejudicar a implementação e transmissão da política monetária", destaca o documento.

A avaliação dos dirigentes do Fed é que a instalação de um repo permanente poderia fornecer uma resposta oportuna e automática às pressões do mercado, muitas vezes difíceis de prever.

Também foi cogitada a criação de um repo permanente para autoridades monetárias estrangeiras e internacionais.

Para a maioria dos dirigentes do Fed, os benefícios de tal instrumento superariam seus custos. Muitos observaram que o mecanismo poderia apoiar um funcionamento mais suave nos mercados de Treasuries e financeiros dos EUA de forma mais ampla, inclusive fornecendo aos titulares estrangeiros de títulos uma alternativa para vendas diretas em tempos de estresse do mercado.

Vários participantes apontaram que a questão poderia ser vista como um complemento das linhas existentes de swap em dólar, estendendo o acesso ao financiamento na moeda americana para uma gama maior de bancos centrais e instituições oficiais estrangeiras, segundo a ata.