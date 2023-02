Fed deve evitar estabelecer pico para juros básicos, afirma dirigente

André Marinho (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em Dallas, Lorie Logan, argumentou, nesta terça-feira, 14, que a instituição deve evitar estabelecer, de antemão, um pico para os juros básicos ou a trajetória esperada de aperto monetário. Em discurso, a dirigente explicou que os riscos ainda são elevados.

continua após publicidade .

Em particular, Logan destacou a persistência da inflação de serviços, na contramão da de bens. "A evidência que estou procurando para ganhar confiança nas perspectivas de inflação inclui alguma melhoria adicional e sustentada nas estatísticas de inflação, bem como uma mudança clara nos fatores subjacentes", disse ela, que participou de evento na A&M University, no Texas.

Lorie Logan defendeu que o banco central norte-americano deve estar preparado para subir juros por um período mais longo do que o esperado, caso seja necessário se contrapor a um eventual relaxamento indesejado das condições financeiras.

continua após publicidade .

A dirigente afirmou que espera um aumento gradual da taxa básica até que haja evidências convincentes de que a inflação está a caminho de retornar à meta de 2%. "E mesmo depois de termos evidências suficientes de que não precisamos aumentar os juros em alguma reunião futura, precisaremos permanecer flexíveis e apertar ainda mais se as mudanças nas perspectivas econômicas ou nas condições financeiras exigirem isso", argumentou Logan, que tem direito a voto nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC).

Lorie Logan disse que o risco "mais importante" à frente do banco central dos EUA, neste momento, é o de promover um aperto monetário aquém do necessário para controlar a inflação de forma definitiva. "Isso poderia desencadear uma espiral autorrealizável de expectativas de inflação não ancoradas que seria muito custoso de interromper", alertou.

Por outro lado, a dirigente também advertiu para os riscos de que o aumento de juros seja exagerado. Segundo ela, esse cenário poderia causar um avanço do desemprego muito forte. "Essas perdas de empregos também seriam muito custos, principalmente para famílias de baixa renda", comentou ela.